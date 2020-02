Szczęśliwy Pep, drugie życie Realu

– To nie jest mecz Zidane – Guardiola, tylko Real – City – przypomina Zinedine Zidane, apelując o niesprowadzanie środowej rywalizacji do pojedynku supertrenerów.

– Chcę tu zostać jeszcze co najmniej rok – zapowiada Pep Guardiola. – Nie wykluczam przedłużenia kontraktu. Wszystko zależy od wyników i tego, czy będę szczęśliwy. To jedyna rzecz, której szukam. Co daje mi szczęście w Manchesterze? Pogoda! Muszę dbać o swoją skórę, bo słońce nie jest dobre. A tak na poważnie, mam wyjątkowych piłkarzy, którzy – wydaje mi się – całkowicie za mną podążają.

Ale ci wyjątkowi piłkarze muszą w końcu udowodnić, że dojrzeli już do tego, by wygrywać nie tylko w Anglii. Paradoksalnie, w ostatnich dwóch sezonach eliminowały ich zespoły, z którymi w Premier League sobie radzili: Liverpool i Tottenham. – Jeśli znów odpadniemy, nazwą nas nieudacznikami – zdaje sobie sprawę Kevin de Bruyne.

Poprzedni rok był też rozczarowujący dla Realu. Obrońca trofeum pożegnał się z Ligą Mistrzów jeszcze wcześniej niż City – w 1/8 finału przegrał z Ajaxem. – Wielu sugerowało, że to koniec tej drużyny. Chcieliśmy pokazać, że się mylą. Rogera Federera też spisywano już na straty, a on wciąż gra, jakby miał 28 lat – mówi Toni Kroos.

Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce poleciał do Lyonu. Polak przedłużył niedawno umowę i jest obecnie jedną z najważniejszych postaci w Turynie. Ale cały świat patrzy na Ronaldo. – Nie przygotowujemy specjalnego planu, jak go zatrzymać. To nie ma sensu. Mają zbyt wielu dobrych graczy, by skupiać się tylko na nim – twierdzi trener Olympique Rudi Garcia.