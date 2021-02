Legia znów liderem, brak Pekharta nie przeszkodził

Coś istotnego dla Legii jednak się wydarzyło. Do tej pory zawdzięczała ona zwycięstwa przede wszystkim Tomasowi Pekhartowi (zdobył już 15 bramek). W sobotę Pekhart grać nie mógł, a mimo to Legia ustanowiła swój tegoroczny rekord strzelecki. Obrońca Filip Mladenović strzelił dwie bramki, pomocnik Luquinhas też, co do tej pory im się nie zdarzało.