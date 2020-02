U dentysty w Mediolanie

Swego czasu chwalił Gasperiniego sam Jose Mourinho, podobno to on zarekomendował go w 2011 roku prezesowi Interu Massimo Morattiemu, gdy ten bezskutecznie szukał trenera, który nawiąże do sukcesów Portugalczyka. Gasperini do Mediolanu jednak nie pasował, zawodnicy kwestionowali jego metody, nie broniły go wyniki i po zaledwie pięciu meczach (remis i cztery porażki) mu podziękowano. Przez rok był bezrobotny, a kiedy dwukrotnie w ciągu sezonu zwolniono go z Palermo, wydawało się, że jego kariera znalazła się na poważnym zakręcie.