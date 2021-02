Liga Mistrzów. Erling Haaland, norweski skarb

Niemieckie media twierdzą, że w przyszłości zostanie następcą Roberta Lewandowskiego w Bayernie. Ale trzeba pamiętać, że polski as ma umowę ważną do 2023 r. i raczej nigdzie się nie wybiera, a Haaland nie przyjdzie, by siedzieć na ławce. Norweg w ofertach będzie mógł jednak przebierać, chciałby go m.in. Real, a kolejne dobre występy w Europie przybliżą go do transferu do wielkiego klubu. Po fazie grupowej jest współliderem klasyfikacji strzelców (sześć goli), choć dwa ostatnie mecze opuścił, bo leczył kontuzję.