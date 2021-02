Wraca Liga Mistrzów, Neymar nie zagra. "Smutek jest wielki"

W Champions League pozostały trzy angielskie drużyny, trzeba było znaleźć odważnych, którzy przyjmą gości z Wysp. Mecze RB Lipsk z Liverpoolem i Borussii Moenchengladbach z Manchesterem City odbędą się w Budapeszcie. Spotkanie Atletico z Chelsea przeniesiono do Bukaresztu, choć były podobno szanse na to, że gwiazdy z Madrytu i Londynu przyjadą grać na stadion Legii.

To nie rozwiązuje jednak do końca problemu, bo chociaż rewanże zaplanowano dopiero na marzec, wątpliwe, by do tego czasu zniesiono restrykcje, a władze Niemiec i Hiszpanii pozwoliły zawodnikom na wyjazd do Anglii bez przechodzenia kwarantanny po powrocie. Wygląda na to, że znów trzeba będzie grać na neutralnym terenie.