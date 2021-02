Ekstraklasa. W taką zimę trudno grać w piłkę

Dla szczecinian to nie był dobry tydzień. W czwartek, po porażce z Piastem 1:2, odpadli z rozgrywek o Puchar Polski. W sobotę doszło do rewanżu w lidze. Tym razem mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Dla wracającego do formy Piasta to połowiczny sukces. Pogoń może mówić o porażce. Mało, że straciła punkt na własnym boisku, to w dwóch meczach Piast nie dał jej wielu szans na zdobycie bramki.

Poniżej dalsza część artykułu