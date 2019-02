Czy Wisła pierwsza wygra wojnę

Wiele klubów próbowało walczyć z patologią na trybunach. Ze słabym skutkiem. Wisła gra pierwszy po cudownym ocaleniu mecz na własnym stadionie.

To zarazem ostatnie spotkanie 22. kolejki – Wisła zmierzy się w poniedziałek ze Śląskiem Wrocław.

Prezes Rafał Wisłocki nie ukrywa, że ma poważne obawy. Oczywiście chodzi mu o zachowanie kibiców z trybuny C. To z nich rekrutują się Sharksi – bojówka będąca faktycznie gangiem przestępczym. To ludzie powiązani z Sharksami – chociażby przywódca tej grupy Paweł M., pseudonim Misiek – w formalny lub mniej formalny sposób przejęli władzę i wpływy w Towarzystwie Sportowym Wisła (TSW), które wciąż jest właścicielem klubu. I to oni doprowadzili 13-krotnego mistrza Polski na skraj upadku. Wyprowadzali pieniądze z klubu, do którego miłość mają wypisaną na sztandarach, zadłużali Wisłę, aż w końcu ledwie udało się podłączyć ją do respiratora.

Na szczęście obecnie TSW jest w głębokiej defensywie. Karty w klubie rozdają ludzie, którzy przyczynili się do jej chwilowego ratunku. Pożyczkodawcy z Kubą Błaszczykowskim na czele, a także wspomniany Wisłocki i działający nieformalnie Bogusław Leśnodorski. Do ratowania Wisły masowo ruszyli też kibice, którzy wykupywali akcje (klub sprzedał 5 procent) oraz karnety.

Najmniej karnetów rozeszło się na trybunę C. Pytanie, jak Sharksi czy kręcący się wokół nich chuligani zachowają się w poniedziałkowe popołudnie. Czy będą chcieli zamanifestować, że „Wisła to oni", czy raczej zrozumieją, że to ani czas, ani miejsce.

Wisła nie jest pierwszym klubem w Polsce, który wypowiedział wojnę kibolom. Próbowała Legia, gdy właścicielem było ITI, próbował – w mniejszym stopniu – Lech Poznań, próbowali inni. I nigdy jeszcze takiej wojny kluby nie wygrały. Kibole ogłaszali bojkot, a ślepo posłuszni wyznawcy gotowi byli skoczyć za nimi w ogień. Kto się nie dostosowywał, był zastraszany. Stadiony pustoszały, a wpływy z biletów to wciąż bardzo poważna pozycja w budżetach polskich klubów, choć przez ostatnie lata przychody uległy dywersyfikacji i dziś już taki bojkot nie byłby równie bolesny jak jeszcze dekadę temu.

Pytanie, czy Wisła będzie pierwszym klubem, który tę wojnę wygra. Ma ogromne szanse, ale należy pamiętać, że Sharksi to nie jest grupa małolatów w szalikach na twarzach, ale regularny gang. Nawet jeśli teraz są w defensywie, to tak łatwo Wisły nie odpuszczą. Chociaż prawdopodobnie nawet oni mają na tyle wyczucia, by wiedzieć, że kibice w większości są dziś przeciwko nim i lepiej się nie wychylać, gdy oczy wszystkich w Polsce skierowane są na Wisłę.

22. KOLEJKA

Piątek: Pogoń – Górnik (18.00, Eurosport 2), Piast – Lech (20.30, Canal+ Sport); Sobota: Jagiellonia – Wisła P. (15.30, nSport+), Zagłębie S. – Arka (18.00, Canal+ Sport), Korona – Lechia (20.30, Canal+ Sport); Niedziela: Zagłębie L. – Miedź Legnica (15.30, Canal+ Sport), Legia – Cracovia (18.00, Canal+); Poniedziałek: Wisła K. – Śląsk (18.00, Eurosport 1)

Na boisku drużyna Macieja Stolarczyka zaczęła od bolesnej porażki z Górnikiem Zabrze (0:2). Tym samym znalazła się poniżej miejsca gwarantującego grę w grupie mistrzowskiej, co jest celem na koniec sezonu zasadniczego (zajęcie przynajmniej ósmego miejsca gwarantuje utrzymanie w ekstraklasie).

Ciekawie powinno być także w Warszawie, gdzie na stadionie przy Łazienkowskiej pojawi się Cracovia. Legia trenera Ricardo Sa Pinto nie gra zbyt pięknie na wyjazdach, ale w meczach domowych prezentuje się efektownie.

W Gliwicach zmierzą się dwaj ostatni selekcjonerzy reprezentacji Polski – Piast Waldemara Fornalika podejmie Lecha Adama Nawałki, który wiosnę rozpoczął od falstartu i porażki u siebie z Zagłębiem Lubin (1:2).

