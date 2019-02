Do Baku po puchar pocieszenia

Rusza poważna gra w Lidze Europy. W stawce pozostały 32 drużyny. Jednym z faworytów jest Napoli z Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zielińskim w składzie.

Drużyna Polaków jesienią dzielnie walczyła w grupie śmierci Ligi Mistrzów. Przed ostatnią kolejką nawet prowadziła, ale porażka z Liverpoolem (0:1) zepchnęła ją na trzecie miejsce i skazała na kontynuowanie europejskiej przygody w mniej doborowym towarzystwie.

Gdyby Arkadiusz Milik w końcówce meczu na Anfield wykorzystał znakomitą sytuację, dziś to Napoli grałoby dalej w Champions League. Ale takie rozważania nie mają już sensu. Szansa na tytuł w Serie A znów odjechała (strata do lidera Juventusu wynosi już 11 punktów), więc wszystkie siły można rzucić na Ligę Europy.

W tej sytuacji cel jest jasny: awans do finału zaplanowanego na 29 maja na Stadionie Olimpijskim w Baku – wybudowanym przed czterema laty z okazji igrzysk europejskich, obiekcie, który w przyszłym roku będzie gościć uczestników mistrzostw Europy.

– Naprawdę wierzę w to, że możemy tam dotrzeć – mówi prezes Napoli Aurelio De Laurentiis. Nie po to zatrudniał Carlo Ancelottiego – jednego z najbardziej utytułowanych trenerów, by teraz patrzeć, jak trofea zdobywają inni.

Napoli gra nierówno. Potrafi rozbić 3:0 Sampdorię, a tydzień później zremisować bezbramkowo z Fiorentiną. Mecz we Florencji Arkadiusz Milik zaczął pierwszy raz w tym roku na ławce rezerwowych. Kłopoty zdrowotne sprawiły, że na boisku pojawił się dopiero na ostatnie pół godziny. W Zurychu ma już wrócić do podstawowej jedenastki. Napoli nie stać na to, by trzymać go w rezerwie.

Milik rozgrywa najlepszy sezon w Neapolu – w 20 meczach Serie A zdobył już 12 goli i znajduje się w czołówce ligowych strzelców. Wyprzedzają go tylko Cristiano Ronaldo (18 bramek), Fabio Quagliarella i Duvan Zapata (po 16) oraz Krzysztof Piątek (15). Można się zastanawiać, gdzie byłby dziś Milik, gdyby nie dwie groźne kontuzje kolan.

Jego pozycja może stać się jeszcze mocniejsza, jeśli ubędzie mu główny konkurent w ataku. Dries Mertens dostał – podobnie jak Marek Hamsik – intratną ofertę z Chin.

Niepewna jest przyszłość kilku innych zawodników: Raula Albiola, Jose Callejona i Allana. Dbanie o własne interesy i brak koncentracji to zdaniem niektórych ekspertów największy problem, z jakim będzie musiał sobie poradzić w kluczowym momencie sezonu Ancelotti.

W Lidze Europy głównymi rywalami Napoli w drodze do finału w Azerbejdżanie powinny być Chelsea, Arsenal, Inter czy Sevilla, która w tych rozgrywkach triumfowała aż pięć razy i jest rekordzistą. Ale najpierw trzeba pokonać FC Zurych, czwarty zespół ligi szwajcarskiej.

1/16 FINAŁU LIGI EUROPY

? Mecze o 18.55

Rapid Wiedeń – Inter (Polsat Sport Premium 1)

Lazio – Sevilla (Polsat Sport Premium 2)

Slavia Praga – Genk (Polsat Sport Premium 3 PPV)

Olympiakos Pireus – Dynamo Kijów (Polsat Sport Premium 4 PPV)

BATE Borysów – Arsenal (Polsat Sport Premium 5 PPV)

Galatasaray Stambuł – Benfica (Polsat Sport Premium 6 PPV)

FK Krasnodar – Bayer Leverkusen

Rennes – Betis

? Mecze o 21.00

FC Zurych – Napoli (Polsat Sport Premium 1)

Sporting – Villarreal (Polsat Sport Premium 2)

Viktoria Pilzno – Dinamo Zagrzeb (Polsat Sport Premium 3 PPV)

Club Brugge – Salzburg (Polsat Sport Premium 4 PPV)

Malmoe – Chelsea (Polsat Sport Premium 5 PPV)

Celtic – Valencia (Polsat Sport Premium 6 PPV)

Szachtar Donieck – Eintracht Frankfurt

Spotkanie Fenerbahce – Zenit (1:0) zostało rozegrane we wtorek

