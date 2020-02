Dochodowa zima Legii

Prowadząca w tabeli Legia w przerwie między rundami straciła lidera klasyfikacji strzelców Jarosława Niezgodę, który za 3,8 mln euro trafił do amerykańskiego Portland Timbers.

Napastnik wrócił na boisko po roku straconym na leczenie kontuzji pleców oraz walkę z zespołem Wolffa-Parkinsona-White'a (wrodzona choroba serca), żeby w ciągu pięciu miesięcy strzelić 14 goli i skorzystać z pierwszej okazji do wyjazdu.

Przymus oszczędzania

To duża sportowa strata, natomiast nikt przy Łazienkowskiej nie będzie płakać po rzadko grających Cafu (odszedł do Olympiakosu Pireus) oraz Dominiku Nagym (Panathinaikos Ateny). Dopiero latem Legię opuści 20-letni Radosław Majecki, za którego AS Monaco zapłaciło 7 mln euro (transferowy rekord polskiej ligi) i oddało warszawskiemu klubowi na półroczne wypożyczenie.