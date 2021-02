Ekstraklasa. Szczyt w Warszawie

Kiedy w sierpniu z trudem pokonała Raków dzięki bramce Tomasa Pekharta w samej końcówce, nikt nie sądził, że pół roku później to zespół z Częstochowy będzie uznawany za jej najgroźniejszego konkurenta w wyścigu o tytuł. Piłkarze Marka Papszuna postarają się to potwierdzić w Warszawie, choć na razie łatka faworyta im nie służy. Tydzień temu przegrali z Pogonią, która odniosła już piąte z rzędu zwycięstwo i została nowym liderem.

Do Szczecina przyjeżdża w sobotę Cracovia. To był burzliwy tydzień w Krakowie. Po porażce z Wartą Michał Probierz podał się do dymisji, tłumacząc nieoczekiwaną decyzję sprawami osobistymi. Po rozmowach z prezesem Januszem Filipiakiem zmienił jednak zdanie, przeprosił za zamieszanie, udał się na krótki urlop i w weekend ma wrócić na ławkę.