Atak chuliganów. Marsylia płonie ze wstydu

Arkadiusz Milik miał w sobotę zadebiutować w wyjściowym składzie Olympique Marsylia, ale nie pozwolili na to kibice. Mecz z Rennes został przełożony po tym, gdy grupa chuliganów zdemolowała klubowe budynki. Upust swoim negatywnym emocjom dali przed ośrodkiem treningowym, w którym do ligowego spotkania przygotowywał się Polak i jego nowi koledzy.

Ponad 100-osobowa grupa postanowiła zamanifestować swoją złość spowodowaną wynikami zespołu (tylko jedno zwycięstwo w ostatnich dziewięciu spotkaniach), za obecną sytuację obwinia prezesa klubu Jacques'a-Henriego Eyrauda i domaga się jego dymisji. Część chuliganów sforsowała bramę i dostała się do ośrodka, odpaliła race, podpaliła drzewa, wybiła szyby w samochodach i budynkach, zniszczyła autokar drużyny. Niektórym udało się nawet wejść do szatni.

Drużyna Milika w środę zmierzy się na wyjeździe z Lens i aż strach pomyśleć, co się wydarzy, jeśli znów nie wygra. Tym bardziej że w niedzielę do Marsylii przyjeżdża Paris Saint-Germain.

Piątek w debiucie nowego trenera Pala Dardaia wyszedł na boisko w podstawowym składzie Herthy, po godzinie gry dał jej prowadzenie, ale to nie wystarczyło do wywiezienia punktów z Frankfurtu. Eintracht wygrał 3:1.

Bayern w sobotę wziął rewanż za jesienną wpadkę w Hoffenheim (1:4) i w takich samych rozmiarach wygrał w Monachium. Lewandowski dorzucił kolejne trafienie w pościgu za rekordem Gerda Muellera, to już jego 24. gol (do poprawienia wyniku słynnego Niemca brakuje jeszcze 17, pozostało 15 kolejek), miał także asystę przy bramce Thomasa Muellera. I właśnie to podanie było ozdobą meczu. Polski as zatańczył z obroną rywali, „Frankfurter Allgemeine Zeitung" napisał, że „odkrył w sobie slalomistę".