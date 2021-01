Brzęczek zwolniony

18 maja ubiegłego roku związek miał inne zdanie: – Postanowiliśmy przedłużyć kontrakt z Jerzym Brzęczkiem do końca 2021 roku, bo mamy pełne zaufanie do selekcjonera i prowadzonej przez niego reprezentacji – powiedział wtedy Boniek.

W umowie znalazły się dwie klauzule. Pierwsza mówiła o możliwości rozwiązaniu umowy w sierpniu 2021 roku, kiedy po wyborach miejsce Bońka zajmie nowy prezes i być może będzie miał inną wizję prowadzenia kadry. Druga stwierdzała, że umowa może zostać przedłużona do 31 grudnia 2022 roku, ale to zależeć będzie od wyniku na Euro.

W rozmowie z „Rz" prezes nie wyjaśnił, czy jest mu smutno dlatego, że odwołał selekcjonera, którego sam wybrał i do niedawna bezdyskusyjnie popierał, czy dlatego, że nie może na razie nic na temat zwolnienia powiedzieć. Te dwa miesiące to tyle, ile upłynęło od ostatnich meczów reprezentacji w Lidze Narodów. 15 listopada Polska przegrała z Włochami 0:2 w Reggio Emilia, a 18 listopada z Holandią w Chorzowie 1:2.

Po tych meczach nasiliła się krytyka trenera i drużyny. Zarzucano jej słabą skuteczność, brak stylu. Na selekcjonera polowano od dawna, ale wówczas nagonka przyspieszyła. Odwołania Brzęczka domagało się wielu dziennikarzy i byłych reprezentantów. Jesienią był już podobno gotowy scenariusz. Gdyby drużyna przegrała dwa mecze, a młodzieżówka Czesława Michniewicza wygrała, to właśnie on miałby zająć miejsce Brzęczka.

Brzęczek już przed rokiem mógł poczytać o sobie, jakim to jest nieudacznikiem, druzgocącej krytyce poddano nawet książkę Małgorzaty Domagalik poświęconą selekcjonerowi.

Oliwy do ognia dolał Robert Lewandowski. Telewizyjne kamery zarejestrowały obraz z meczu Polska – Holandia, kiedy trener zwraca się do kapitana, chcąc mu przekazać uwagi, a ten ostentacyjnie się od niego odwraca. A kiedy reporter telewizyjny po przegranym spotkaniu z Włochami spytał Lewandowskiego, jaka była taktyka, kapitan długo wymownie milczał. Dlaczego sam nie przeprowadził ani jednej akcji godnej najlepszego piłkarza świata, już nie powiedział. Być może więc to nie Boniek, lecz Lewandowski zwolnił selekcjonera, a prezes się pod tym podpisał?