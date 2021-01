Tysiąc dni wspinaczki Manchesteru United

Trudno w to uwierzyć, ale kibice najbardziej utytułowanego klubu w Anglii i jednego z najbogatszych na świecie czekali na ten moment ponad tysiąc dni. Dokładnie od września 2017 roku. To wtedy po raz ostatni drużyna z Old Trafford znalazła się na szczycie tabeli.

