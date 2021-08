West Ham na czele Premier League. "Lisy" rozbite

Wykorzystując grę w przewadze West Ham rzucił się do ataku co zaowocowało kolejnym golem - w 56. minucie błąd popełnił Caglar Soyuncu, który zagrał do bramkarza Kaspara Schmeichela w taki sposób, że futbolówkę przejął Michail Antonio. Piłkarz West Hamu natychmiast odegrał do Saida Benrahmy, który umieścił piłkę w pustej bramce.

W 69. minucie "Lisy" strzeliły bramkę kontaktową - po ataku Jamiego Vardy'ego, Jamesa Madisona i Youriego Tielemansa ten ostatni pokonał Fabiańskiego.

Końcówka meczu to jednak dwa kolejne gole West Hamu - w roli głównej wystąpił Antonio, który w 80. i 84. minucie ustalił wynik meczu.