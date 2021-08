Chelsea z Superpucharem Europy. Zdecydowały rzuty karne

W regulaminowym czasie gry było 1:1. Chelsea wyszła na prowadzenie w 27. minucie - Havertz dośrodkował w pole karne, a tak piłkę do siatki skierował Hakim Ziyech. Co ciekawe Ziyech przy tym uderzeniu nie trafił czysto w piłkę, ale futbolówka i tak wpadła do siatki.

Do wyrównania doprowadził w 73. minucie Gerard Moreno, który wykorzystał świetne zagranie piętą kolegi z drużyny i efektownym strzałem pokonał bramkarza Chelsea. Był to 83 gol Moreno dla Villarrealu - w efekcie Moreno został najlepszym strzelcem w historii klubu.

Dogrywka nie przyniosła zmiany rezultatu.