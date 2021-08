Ekstraklasa: Legia pokonała Wartę 2:0

Warta Poznań przystępowała do spotkania z Legią po efektownym zwycięstwie z Górnikiem w Łęcznej. Drużynę wzmocnił Łukasz Trałka, który odbył już zawieszenie za czerwoną kartkę z 1. kolejki i wrócił do jedenastki. Trener Piotr Tworek nie zamierzał dokonywać tak wielu zmian w składzie po wysokiej wygranej. Nieoczekiwanie mówiło się, że Warta Poznań może powalczyć o punkty w meczu z Legią Warszawa, bo mistrzowie Polski mają za sobą trudny dwumecz z Dinamem Zagrzeb.

Warta chwilę po przerwie próbowała zaatakować, jednak narażała się na kontrataki i jeden z nich został przez Legię wykorzystany. Piłka trafiła w pole karne pod nogi Luquinhasa, który wycofał ją przed szesnastkę do Rafaela Lopesa. Portugalczyk dostrzegł pod bramką Tomasa Pekharta i zaliczył udane dośrodkowanie, po którym czeski król strzelców z łatwością wpakował piłkę do siatki głową.

Po drugim golu piłkarze Warty nieco stracili wiarę we własne możliwości i ich ataki ustały, co bardzo pasowało zawodnikom Legii. Mistrzowie Polski konstruowali ze spokojem kolejne sytuacje strzeleckie i choć nie byli skutecznie, to mieli mecz pod pełną kontrolą. Jedyna groźna akcja Warty powstała po wbiegnięciu Szymona Czyża przed pole karne, gdy młody pomocnik padł na murawę, ale zatrzymał go Bartosz Slisz. Legia mogła odpowiedzieć po rajdzie Mahira Emreliego, który wszedł na boisko z ławki, ale po minięciu Adriana Lisa trafił tylko w boczną siatkę.

Do końca spotkania Legia walczyła jeszcze o podwyższenie wyniku, a Czesław Michniewicz dawał szanse rezerwowym. Ostatecznie mistrzowie Polski pokonali Wartę Poznań 2:0 i zaliczyli drugie zwycięstwo w trwającym sezonie PKO Ekstraklasy.

Warta Poznań - Legia Warszawa 0:2 (0:1)