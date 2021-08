Sky Sports: Robert Lewandowski chce opuścić Bayern Monachium

We wtorek Bayern Monachium pokonał Borussię Dortmund 3:1 i zdobył Superpuchar Niemiec. W tym meczu Robert Lewandowski strzelił dwie bramki i miał jedną asystę. Tym samym Polak wpisał się na listę strzelców w czternastym kolejnym meczu Bayernu o stawkę - pobił swój rekord i zbliżył się do rekordu zmarłego niedawno Gerda Muellera (16 meczów).

Brytyjski serwis podaje, że Bayern Monachium wycenia Lewandowskiego na ponad 100 mln funtów, czyli ponad 530 mln zł. Taki ruch ma zatrzymać w klubie Polaka, który ma kontrakt do 2023 r.

Sky Sports pisze, że Bayern nie zaproponował Lewandowskiemu przedłużenia kontraktu poza dotychczasową umowę.

"Uważa się, że polski napastnik jest sfrustrowany niechęcią klubu do odsprzedania go, ale jest mało prawdopodobne, by zrobił coś, co zaszkodziłoby jego dobrym relacjom z klubem" - czytamy.

W obecnym sezonie Robert Lewandowski w dwóch meczach zdobył dla Bayernu trzy gole. W ubiegłym sezonie polski napastnik pobił rekord bramek zdobytych w jednym sezonie w Bundeslidze, należący do tej pory do Gerda Muellera.