Karpin zamiast Czerczesowa. Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Rosji

- Reprezentacja narodowa to dla niego nowe wyzwanie. Widzieliśmy z jego strony chęć i gotowość do podjęcia tego wyzwania - dodał Aleksander Djukow.

- Zaproszenie do kadry to wielki zaszczyt. To dla mnie bardzo ważny i ciekawy etap w mojej karierze trenerskiej - stwierdził Karpin dodając, że przed zespołem stoi zadanie zakwalifikowania się do mundialu w Katarze.

Stanisław Czerczesow kierował rosyjską kadrą od sierpnia 2016 r. Na Euro 2020 Rosjanie po porażkach z Belgią i Danią zakończyli rozgrywki na fazie grupowej. Po turnieju Czerczesow stracił pracę.

Jako piłkarz Walerij Karpin ze Spartakiem Moskwa trzykrotnie wygrał krajową ligę, później grał w Hiszpanii - w Realu Sociedad, FC Valencii i Celcie Vigo.

Z reprezentacją występował na mistrzostwach świata w 1994 i 2002 r. W kadrze rozegrał 72 mecze, zdobył 17 bramek.

Klub FK Rostów prowadzi od 2017 r.