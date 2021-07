Atalanta znów wypożycza Arkadiusza Recę

Reca ma tym razem trafić do Spezii Calcio, ubiegłorocznego beniaminka, który utrzymał się w Serie A.

Będzie to trzecie wypożyczenie Recy z Atalanty do innego klubu Serie A - wcześniej obrońca reprezentacji Polski trafiał do Spal i Crotone. I w jednym, i w drugim przypadku drużyny te spadły z Serie A - przypomina Onet.

Spezia, oprócz Recy, ma wypożyczyć z Atalanty również dwóch napastników - Roberto Piccoliego i Ebrimę Colley'a.