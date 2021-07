Zmiany w PZPN. Odchodzą sekretarz generalny i szef sędziów

Decyzje podjęte zostały na sobotnim posiedzeniu zarządu PZPN, przy czym Sawicki sam ogłosił na Twitterze swoją rezygnację. „Z Prezesem Zbigniewem Bońkiem przyszedłem do PZPN i razem odejdziemy. Decyzję co do swojej przyszłości i pozostaniu w piłce podejmę po 18 sierpnia” - napisał.

Z Prezesem @BoniekZibi przyszedłem do PZPN i razem odejdziemy. Decyzję co do swojej przyszłości i pozostaniu w piłce podejmę po 18 sierpnia. Kilka słów poniżej ??. pic.twitter.com/LXbyLN9yLY — Maciej Sawicki (@Maciej_Sawicki) July 17, 2021

Formalnie Sawicki, podobnie jak Przesmycki, odejdą ze swoich stanowisk 19 sierpnia, po wyborach w PZPN.