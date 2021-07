Anglia doczekała się pierwszego finału Euro

Danię kilka razy ratował Kasper Schmeichel. Obronił z bliska uderzenie Raheema Sterlinga, końcami palców zbił piłkę po strzale głową Harry'ego Maguire'a, ale w tej jednej sytuacji był bezradny. Bukayo Saka zagrał w pole karne, a Kjaer - próbując ubiec Sterlinga - trafił do własnej bramki.

Zmęczeni ćwierćfinałową podróżą do Baku Duńczycy przetrwali rosnący z każdą minutą napór gospodarzy i siódma dogrywka w turnieju (to rekord mistrzostw) stała się faktem.

Zaskoczyć Schmeichela starali się Kane i Jack Grealish. Opadająca z sił Dania nie ukrywała, że jej plan zakłada dotrwanie do karnych. Nie zdołała, bo Holender Danny Makkelie po analizie VAR podyktował dla Anglii wątpliwą jedenastkę. Po indywidualnej akcji na murawę padł próbujący szukać kontaktu Sterling. Trudno oprzeć się wrażeniu, że sędziowie zachowali się tak, jakby chcieli oddać gospodarzom to, co zabrali im pół godziny wcześniej.

Kane strzelił słabo, Schmeichel wyczuł jego intencje, ale nie utrzymał piłki w rękach i napastnik Tottenhamu pospieszył z dobitką. Anglicy zasłużyli na finał, ale pozostał duży niesmak. Nie potrzebowali pomocy sędziego, by awansować. Duńczyków żal, należą im się brawa za walkę. Wracają do domu z podniesioną głową, zrobili więcej, niż ktokolwiek się spodziewał.