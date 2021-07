Lukas Podolski: Wracam do domu, na Śląsk

- Każdy wie, że tak jest. Przed laty obiecywałem nieżyjącemu już Krzyśkowi Majowi [były dyrektor Górnika – przyp. red.], że kiedyś trafię tutaj i teraz to się dzieje. Mówiłem mu, „masz moje słowo Krzysiu, że kiedyś zagram w Górniku”. Teraz mogę powiedzieć, że słowa dotrzymałem. Górnik to też mój ostatni klub w karierze. W Zabrzu, w koszulce górniczego klubu, zakończę swoją karierę. A czy będzie to za rok, dwa czy trzy, to się okaże. Na teraz najważniejsze dla mnie jest to, żeby jak najlepiej przygotować się do rozgrywek.

Wielu powątpiewało w to, że w ogóle trafi pan do Górnika…

- Być może są tutaj też ci co wypowiadali i pisali różne głupoty na ten temat. Może dobrze, że nie wiem nawet kto to dokładnie był. Ja byłem jednak spokojny o wszystko, bo jak obiecałem Krzyśkowi Majowi, że tutaj trafię, tak to się stało.

A jak na wszystko zareagowała rodzina?

- Było trochę zdziwienia, ale co mają powiedzieć, cieszą się, bo to przecież ten sam język. Przez dziewięć lat byliśmy w innych krajach, a teraz wracamy do domu na Śląsk. Żona jest z Legnicy, ale wszyscy są zadowoleni. Po tym, jak skończyła mi się umowa w Antalayasporze, miałem wiele propozycji z różnych innych miejsc, z różnych krajów. To było z cztery czy pięć klubów. Jednak wiedziałem, że muszę przyjść do Górnika, bo to jak mówię, jest to ostatni krok w mojej karierze. Nie chodzi o pieniądze czy inne rzeczy, to jest na boku. Czułem, że muszę tutaj przyjść i tak zrobiłem. Już się cieszę na ten pierwszy mecz w Górniku w Zabrzu przed kibicami. To będzie naprawdę coś! Dla takich momentów gra się w piłkę.

Jaką rolę w pana przejściu odegrali kibice?

- Kibice Górnika to jedni z najlepszych fanów w Polsce. Jak ruszają z dopingiem to jest ostro. Już się cieszę na pierwszy mecz przed nimi. Na pewno mają wiele procent zasług w tym, że teraz tutaj przed wami stoję i rozmawiamy. Duża też w tym wszystkim rola Artura Płatka i Łukasza Milika z Akademii i za to im dziękuję. Kochają Górnika i pracują, żeby to wszystko było dobre, żeby dobrze funkcjonowało. Bo Górnik to nie Podolski czy jeszcze ktoś inny. To klub, który będzie istniał, jak nas już nie będzie. Jest tutaj potencjał, jest stadion, akademia i kibice. Trzeba to teraz posunąć do przodu.

Prezes Czernik powiedział, że wyniki pana badań medycznych są znakomite. Pogra pan w Górniku więcej niż sezon?

- Nie wiem czy to będzie rok czy więcej, ale na teraz najważniejsze jest to, żeby dobrze przygotować się do rozgrywek. Potrzebuję trochę czasu. A co czekacie już? Robiłem trening indywidualny, ale to nie to samo co treningi z drużyną. Będę się teraz przygotowywał, a czy będzie to pierwszy czy trzeci mecz w lidze, to już zobaczymy.