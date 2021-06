Brazylia wygrała z Kolumbią. Sędzia "brał udział" w zdobyciu gola

Mimo porażki Kolumbia, podobnie jak Brazylia, są pewne gry w fazie pucharowej Copa America.

Kolumbia wyszła na prowadzenie w 10. minucie - Juan Cuadrado dośrodkował z prawego skrzydła, a Luis Diaz stojący w środku pola karnego pięknym strzałem woleja zdobył - być może - najpiękniejszego jak dotąd gola w tegorocznym Copa America.

Po zdobyciu gola Kolumbia zaczęła się bronić - i długo broniła się skutecznie, aż do momentu, gdy - w 78. minucie - sędzia Nestor Pitana przypadkowo zablokował kolanem podanie Neymara na 10 metrze od bramki Kolumbii. Zdezorientowani kolumbijscy obrońcy przerwali grę, a rezerwowy Lucas Paqueta wykorzystał to, doskoczył do piłki, podał do Renana Lodiego, a jego dośrodkowanie trafiło do Roberto Firmino, który główką pokonał Davida Ospinę.