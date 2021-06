„Najlepszy: Lewandowski. Rozczarowanie: Jóźwiak. Oczarowanie: …” fot. PAP/Adam Warżawa

- Kibice znów cierpią, ale za chwilę będą ponownie kibicować. Taki nasz los i niewiele wskazuje, by miał się on polepszyć. Przed nami eliminacje do Mistrzostw Świata i reprezentację powinien w nich prowadzić Paulo Sousa – tak Mirosław Żukowski i Stefan Szczepłek komentują występy polskiej reprezentacji na piłkarskich mistrzostwach Europy. Polska zajęła ostatnie miejsce w swojej grupie i odpadła z turnieju Euro 2020.