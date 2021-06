Euro 2020. Od soboty czas na poważną grę

Odkąd UEFA otworzyła drzwi do mistrzostw dla połowy Europy, faza grupowa stała się tylko przedłużeniem eliminacji. Prawdziwe emocje zaczynają się dopiero teraz. Tym bardziej że w jednej ósmej finału zameldowały się wszystkie najlepsze drużyny.

W drugiej połówce wielkie zespoły są tylko trzy: Holandia, Anglia i Niemcy. Można więc oczekiwać niespodzianek – jak na poprzednim Euro we Francji, gdy teoretycznie łatwiejszą ścieżkę wykorzystała Walia, awansując do półfinału.

Walijczycy marzą o powtórce, to oni rozpoczną w sobotę rundę pucharową meczem z Danią w Amsterdamie.

Duńczycy grali dla Christiana Eriksena, niesieni dopingiem stadionu w Kopenhadze. I choć teraz przenoszą się do Amsterdamu, wygląda na to, że trybuny wciąż będą po ich stronie. Przez covidowe restrykcje żaden kibic z Wielkiej Brytanii nie będzie mógł wjechać do Holandii. Dania też nie znajduje się na liście bezpiecznych krajów, ale mieszkańców Unii Europejskiej i strefy Schengen obowiązywać ma w najgorszym przypadku kwarantanna.