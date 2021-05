Nantes utrzymało się w Ligue 1 dzięki golom na wyjeździe PAP/Panoramic

FC Nantes przegrało z Toulouse 0:1 w rewanżowym meczu barażowym o grę we francuskiej Ligue 1, ale mimo to "Kanarki" utrzymały się we francuskiej ekstraklasie, ponieważ w pierwszym meczu wygrały 2:1 i okazały się lepsze w tej rywalizacji dzięki golom zdobytym na wyjeździe - czytamy w Onecie.