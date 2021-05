Zidane odchodzi z Realu Madryt

Z informacji Cadena COPE wynika, że Zidane zdecydował się na odejście z Realu ponieważ jesienią, gdy ważyły się losy wyjścia ekipy z Madrytu z grupy w Lidze Mistrzów, do prasy przeciekła informacja, że w przypadku odpadnięcia Realu, Zidane zostanie zwolniony.

Szkoleniowiec miał mieć żal do prezesa, Florentino Pereza, o przeciek tej informacji do mediów.



"Zinedine Zidane postanowił zakończyć swój obecny etap jako trener naszego klubu. Nadszedł czas, aby uszanować jego decyzję i okazać nasze uznanie dla jego profesjonalizmu, poświęcenia i pasji przez te wszystkie lata oraz tego, co reprezentuje jego postać dla Realu Madryt" - pisze Real w komunikacie.

Przed objęciem Realu w 2019 roku, Zidane kierował drużyną w latach 2016-2018.

W tym czasie wygrał trzykrotnie Ligę Mistrzów, zdobył też mistrzostwo Hiszpanii.