43-letni Buffon nie wyklucza kontynuowania kariery

Buffon wciąż jednak budzi zainteresowanie na piłkarskim rynku. Zainteresowane sprowadzeniem go ma być m.in. brazylijskie Flamengo, ale bramkarz liczy, że jeśli nadal będzie grał to będzie to możliwe "bliżej Turynu".

Na decyzję ws. kontynuowania kariery i wyboru nowego klubu Buffon daje sobie 20 dni.