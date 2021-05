Łukasz Piszczek z Pucharem Niemiec

Łukasz Piszczek kilka razy pokazał, że mógłby z powodzeniem pograć jeszcze z rok na niemieckich boiskach, ale wszystko wskazuje, że zdania nie zmieni i po sezonie wróci do rodzinnych Goczałkowic. Wygląda więc na to, że był to jego ostatni wielki mecz w barwach Borussii. Zdobył z nią osiem trofeów. Nie krył łez, gdy po ostatnim gwizdku sędziego koledzy wzięli go na ręce i zaczęli podrzucać.

Przed polskim obrońcą jeszcze dwie okazje do wzruszeń. W niedzielę Borussia zmierzy się na wyjeździe z Mainz, a za tydzień podejmie Bayer Leverkusen. Szkoda tylko, że w Dortmundzie zabraknie kibiców. Piszczek zasłużył na pożegnanie przy pełnych trybunach.