Sky Sports: Chelsea kontaktowała się z Lewandowskim

"Był kontakt z Polakiem" - pisze Sky Sports. Latem 2020 roku do Chelsea trafił inny napastnik z Bundesligi, Timo Werner, ale jak dotąd nie wykazuje on się w barwach "The Blues" taką skutecznością jak w czasie gry w RB Lipsk.

Jak pisze Onet sprowadzeniem Lewandowskiego, który w tym sezonie Bundesligi wyrównał rekord Gerda Muellera zdobywając 40 goli w sezonie (w ostatniej kolejce ma szansę pobić ten rekord), zainteresowane są jeszcze Manchester United i Real Madryt, a także PSG.