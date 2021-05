Benzema wraca do reprezentacji przed Euro

Benzema został usunięty z kadry w 2015 roku, gdy wyszło na jaw, że brał udział w szantażowaniu sekstaśmą kolegi z reprezentacji, Mathieu Valbueny. Sekstaśmę na której znajdował się Valbuena miał posiadać człowiek znany Benzemie, a napastnik Realu występował w roli pośrednika - przypomina Onet.

Benzema twierdził, że jest niewinny i że chciał tylko pomóc koledze z reprezentacji.

Mimo to znalazł się poza kadrą, przez co ominęło go wicemistrzostwo Europy zdobyte przez Francję w 2016 roku i mistrzostwo świata wywalczone przez "Trójkolorowych" dwa lata później.