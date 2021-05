Everton zainteresowany sprowadzeniem Szczęsnego

Dla Szczęsnego byłby to powrót na Wyspy - Polak w przeszłości był bramkarzem Arsenalu Londyn.

Everton ma być gotowy zaoferować Szczęsnemu wynagrodzenie w wysokości ok. 6,5 mln euro rocznie - to poziom zarobków podobny do tego, na jaki Szczęsny może liczyć w Juventusie - czytamy w Onecie.

Problemem może być jednak kwota odstępnego - Juventus ma wyceniać Polaka na 15-20 mln euro. Everton jest gotów zapłacić za Szczęsnego 10 mln euro.