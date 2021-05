Gwiazdorzy z przedmieść Paryża

Chciał go Arsenal

Reprezentant Algierii, nim przeszedł do Manchesteru, zdążył wyrobić sobie w Premier League solidną markę. Był kluczową postacią Leicester, które w 2016 roku wykorzystało słabość konkurencji i ku zaskoczeniu wszystkich sięgnęło po mistrzostwo Anglii. Mahrez został wybrany na piłkarza sezonu, a następnym przystankiem w karierze miał być transfer do silniejszego klubu. Ofert nie brakowało, ale na sprzedaż swojej gwiazdy nie chciało się zgodzić Leicester.

- Mój agent rozmawiał z Wengerem. Byłem o krok od Arsenalu. Ale powtarzali: "Nie odejdziesz! Nie odejdziesz!". Gdybym trafił do zespołu z czołówki, historia potoczyłaby się inaczej. A tak zmarnowałem dwa lata - nie krył rozczarowania w wywiadzie dla "France Football".

Leicester dotarło do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale występy w europejskich pucharach odbiły się na wynikach w krajowych rozgrywkach. Zamiast bronić tytułu, zespół musiał bronić się przed spadkiem. Zajął dopiero 12. miejsce. - Graliśmy co trzy dni. Nie byliśmy na to przygotowani. To nie była już ta sama drużyna. N'Golo Kante odszedł do Chelsea. Byłem bardzo sfrustrowany - przyznał Mahrez.

Z Kante są jak bracia. Obaj niedawno obchodzili 30. urodziny, obaj w wieku 21 lat grali jeszcze w piłkę amatorsko. Dwa sezony później wciąż tkwili w drugiej lidze francuskiej (Mahrez w Le Havre, Kante - w Caen), Leicester zapłaciło za nich łącznie 6 mln funtów (z czego tylko 450 tys. za Mahreza), sprzedało - za ponad 90 mln.

29 maja w Stambule obaj powalczą o najbardziej pożądane trofeum. Śmiało można powiedzieć, że bez nich Manchester City i Chelsea nie świętowałyby awansu do finału Champions League. Mahrez w dwumeczu z Paris Saint-Germain strzelił trzy gole. Kante w rywalizacji z Realem bramki nie zdobył, ale grał tak, że został uznany za MVP obydwu spotkań.

Po zakończonym triumfem Francuzów mundialu w Rosji furorę w internecie robił żart, że 70 procent powierzchni ziemi pokrywa woda, a resztę kontroluje Kante. Niewielki wzrostem, cichy i skromny poza boiskiem pomocnik na murawie zmienia się w wojownika. Jest wszędzie, to przez niego przechodzi większość akcji, można odnieść wrażenie, że w ogóle się nie męczy.