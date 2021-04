Majówka z futbolem. Manchester United - Liverpool daniem głównym

Liverpool już dawno stracił szansę na obronę tytułu w Anglii, a jeśli przegra z Manchesterem United, w przyszłym sezonie może nie wystąpić w Lidze Mistrzów. Dla klubu z Anfield to byłaby finansowa i wizerunkowa katastrofa.

Piłkarze Juergena Kloppa nie wstawią w tym roku żadnego trofeum do swojej gabloty, ale w przypadku zwycięstwa mogą wyświadczyć przysługę Manchesterowi City. Drużynie Pepa Guardioli pozostał już tylko krok do odzyskania mistrzostwa. Przybliżą się do celu, pokonując w sobotę Crystal Palace.

City prędzej czy później wrócą na tron. Czekali na to dwa lata, Inter - aż 11. Trwająca od 2012 roku dominacja Juventusu we Włoszech dobiega końca. Przekazanie władzy może nastąpić już w ten weekend, jeśli Inter pokona w sobotę zamykające tabelę Crotone, a dzień później Atalanta nie wygra na wyjeździe z Sassuolo.

Na mistrza Niemiec poczekamy do przyszłego tygodnia (w ten weekend półfinały krajowego pucharu), ale tytuł dla Bayernu to formalność. Znaki zapytania są już tylko we Francji, gdzie przeszkodzić Paris Saint-Germain chciałyby Lille i Monaco, oraz w Hiszpanii, gdzie do wyścigu za plecami wielkiej trójki - Atletico, Realu i Barcelony - włączyła się Sevilla.