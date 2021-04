Ekstraklasa. Pogoń już tylko trzy punkty za Legią

Było to trzecie zwycięstwo Portowców z rzędu. Tym razem do wygranej wystarczyła jedna bramka, autorstwa Rafała Kurzawy. Siedmiokrotny reprezentant Polski strzelił swojego pierwszego gola po powrocie do ekstraklasy, z której wyjechał w 2018 roku, opuszczając... Górnika. Kurzawa wykorzystał w 20. minucie centrę Michała Kucharczyka z prawego skrzydła.

W trzech ostatnich meczach szczecinianie zdobyli komplet punktów i nie stracili ani jednej bramki. Pozwoliło im to na zmniejszenie straty do liderującej Legii do trzech punktów. Drużyna Czesława Michniewicza swój mecz w ramach 26. kolejki zagra jednak dopiero w środę - na wyjeździe z Piastem Gliwice.

?? Michał Kucharczyk z czwartą asystą

?? Rafał Kurzawa z pierwszym trafieniem



?? A na koncie Portowców już 50 punktów w ligowej tabeli! pic.twitter.com/HFtF0FjA4c — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) April 20, 2021

W innym środowym meczu Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe rewelacyjną ostatnio (10 punktów w czterech meczach) Wartę Poznań 2:0. Beniaminek na przegraną solidnie zapracował, bo nie dość, że jedna z bramek była golem samobójczym, to gospodarze nie wykorzystali dwóch rzutów karnych - w 10. minucie Mateusz Kupczak przymierzył w poprzeczkę, a strzał Mateusza Kuzimskiego tuż przed przerwą obronił bramkarz Domonik Holec. Raków tym samym umocnił się na trzecim miejscu w tabeli.

#AkcjaMeczu | Vladislavs Gutkovskis z zimną krwią wykorzystał sytuację bramkową, otwierając tym samym wynik spotkania #WARRCZ! ??



Skrót ?? https://t.co/ySZ7LYxc7W pic.twitter.com/PsSd3kq7ix — Raków Częstochowa (@Rakow1921) April 20, 2021

W dwóch pozostałych spotkaniach Lech Poznań rozbił Lechię Gdańsk 3:0 (to pierwsze zwycięstwo po powrocie do Lecha trenera Macieja Skorży) a Śląsk Wrocław pokonał Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:3. Prowadzenie w tym pojedynku przechodziło z rąk do rąk. Najpierw 1:0 i 2:1 wygrywali gospodarze, w 78. minucie na 3:2 wyszli goście. Z prowadzenia cieszyli się raptem 5 minut, a w doliczonym czasie gry wypuścili z rąk nawet jeden punkt, gdy wynik ustalił Róbert Pich.

W środę dokończenie kolejki - oprócz meczu Piasta z Legią, Jagiellonia Białystok podejmie Stal Mielec, Zagłębie Lubin zagra z Wisłą Kraków, a Cracovia gościć będzie Wisłę Płock.