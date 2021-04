"Bez Anglików nie ma Superligi". Liverpool przeprasza

#BREAKING Super League no longer exists without English clubs: Juventus president Andrea Agnelli pic.twitter.com/uDjw6RDlkO

Tymczasem właściciel Liverpoolu, John W Henry, w środę przeprosił fanów za przystąpienie do Superligi.

Jak dodał Superliga miała szansę funkcjonować tylko z poparciem fanów. Tymczasem kibice Liverpoolu niemal natychmiast po ogłoszeniu powstania Superligi zaczęli protestować przeciwko temu projektowi.

- Taki projekt nigdy nie utrzymałby się bez poparcia fanów. Nikt nigdy nie myślał inaczej w Anglii. W ciągu ostatnich 48 godzin daliście wyraźnie do zrozumienia, że (Superliga) nie przetrwa. Usłyszeliśmy was. Usłyszałem was - stwierdził.

Henry dodał, że pandemia pokazała jak ważni są kibice dla piłki nożnej - o czym świadczą dziś smutne obrazki z pustych stadionów.