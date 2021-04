Polski napastnik przenosi się do MLS. Zagra w Nowym Jorku

W Celtiku Klimala nie zdołał przebić się do podstawowego składu. W tym sezonie na murawie pojawił się 17 razy w meczach szkockiej ekstraklasy, ale tylko trzy razy jako piłkarz podstawowego składu. Dla Celtiku zdobył trzy gole - przypomina Onet.

Klimala trafił do Celticu za ok. 4 mln euro. Transfermarkt podaje, że do klubu z MLS przechodzi za 4,36 mln euro.

W ubiegłym sezonie zespół New York Red Bulls odpadł z rozgrywek w pierwszej rundzie play-off Konferencji Wschodniej.