Legia mistrzem i rekordzistą Polski

Nowi mistrzowie mogli sobie pozwolić na odejście Domagoje Antolicia, który był bodaj najlepszym pomocnikiem ekstraklasy, wyjątkowo zdolnego Michała Karbownika (do Brighton), Macieja Rosołka (do Arki), Pawła Stolarskiego (do Pogoni), Luisa Rochy (do Cracovii). To nie odbiło się niekorzystnie na grze. Braki natychmiast zostały uzupełnione. Bardzo dużym wzmocnieniem stał się transfer z Lechii Filipa Mladenovicia, pasującego do gry w systemie trzech obrońców.

Paulo Sousa powołał do kadry Bartosza Slisza, ale to nie on, a Bartosz Kapustka jest spośród Polaków najjaśniejszym punktem Legii.

Sezon 2020/21 Legia rozpoczynała z trenerem Aleksandarem Vukoviciem, który przed rokiem doprowadził ją do mistrzostwa. Po czterech kolejkach (dwa zwycięstwa, dwie porażki, odpadnięcie z eliminacji Ligi Mistrzów) został jednak zwolniony. Zastąpił go Czesław Michniewicz, któremu wydawało się, że bez problemów poprowadzi i Legię, i reprezentację młodzieżową.

Życie zachwiało jego dobre mniemanie, z PZPN go zwolniono, a jego początki na Łazienkowskiej świadczyły o dużej niewiedzy. Przyczyniło się to do odpadnięcia Legii z rozgrywek europejskich, po wstydliwej porażce 0:3 z Karabachem Agdam przy Łazienkowskiej. Z czasem Michniewicz przestał podejmować kontrowersyjne decyzje, a stabilizacja wyszła Legii na dobre.