Liga Europy. Solskjaer marzy o Gdańsku

Niezależnie od tego, które drużyny przyjadą 26 maja do Polski, kibice (od 15 maja trybuny będą mogły się wypełnić w 25 proc.) będą mieli szansę obejrzeć interesujące widowisko. W wyścigu o trofeum pozostały same uznane marki.

Manchester to triumfator rozgrywek z 2017 roku, Arsenal - finalista sprzed dwóch lat. Puchar londyńczykom zgarnęła wówczas sprzed nosa sąsiadka - Chelsea.

Do angielskiego finału może dojść także teraz, choć plany rywalom chcą pokrzyżować Roma i Villarreal. Pierwsi liczą m.in. na Edina Dzeko, wielkim atutem drugich jest trener Unai Emery. Bask trzykrotnie prowadził do zwycięstwa Sevillę (2014-2016), a w 2019 roku awansował do finału z Arsenalem.