Manchester United o krok od finału Ligi Europy. Ale z kim zagra?

Zespół Ole Gunnara Solskjaera rozgromił na własnym stadionie AS Romę 6:2, choć do przerwy przegrywał, gdy na gola Bruno Fernandesa odpowiedzieli Lorenzo Pellegrini (z rzutu karnego) i Edin Džeko. Drugą połowę gospodarze wygrali 5:0. Najpierw dwa trafienia padły łupem Edinsona Cavaniego, później dwoją drugą bramkę dołożył Bruno Fernandes (Portugalczyk i Urugwajczyk zapisali zresztą na swoim koncie także po dwie asysty), a w ostatnim kwadransie swoje gole dołożyli Paul Pogba i Mason Greenwood. W tej sytuacji kwestia awansu do finału rozgrywek, zaplanowanego na 26 maja w Gdańsku, wydaje się w tej półfinałowej parze przesądzona.

