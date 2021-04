Grosicki znów zagra we Francji? Fotorzepa, Piotr Nowak

Sprowadzeniem Kamila Grosickiego, skrzydłowego West Bromwich Albion i reprezentacji Polski zainteresowane jest AS Saint-Etienne - informuje Onet. Grosicki grał już we francuskiej Ligue 1 - przed przenosinami do Wielkiej Brytanii był piłkarzem Rennes.