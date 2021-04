Manchester United zapłaci 100 mln euro za Sancho

Sancho już latem ubiegłego roku chciał przenieść się do Premier League, ale Borussia nie zdecydowała się na transfer skrzydłowego - przypomina Onet.

Teraz jednak klub ma być bardziej skłonny sprzedać swoją gwiazdę, m.in. po to, by pokryć straty związane z rozgrywaniem meczów przy pustych trybunach, co tylko w tym sezonie kosztowało ekipę z Dortmundu 75 mln euro.

Borussia nie jest też pewna gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie - obecnie zajmuje piąte miejsce w tabeli Bundesligi, a do czwartego, dającego prawo do gry w kwalifikacjach do rozgrywek grupowych LM, traci siedem punktów.