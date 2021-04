Tottenham zwolnił Jose Mourinho

W tym sezonie Tottenham zawodzi w Premier League, w której zajmuje siódme miejsce. W ostatniej kolejce "Koguty" zremisowały z Evertonem 2:2. Do miejsca premiowanego grą w Lidze Europy tracą cztery punkty, a do miejsca dającego prawo do rywalizowania o udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów - pięć punktów.

Tottenham odpadł też już z Ligi Europy wyeliminowany z rozgrywek przez Dinamo Zagrzeb w 1/16 finału.