Rummenigge przeciwko Superlidze

- Bayern w żaden sposób nie uczestniczył w powstawaniu Superligi. Jesteśmy absolutnie przekonani, że obecny model (Ligi Mistrzów - przyp. red.) jest w pełni satysfakcjonujący, wystarczająco atrakcyjny i gwarantuje zachowanie podstaw futbolu. Wierzymy, że reforma Ligi Mistrzów to dobry pomysł, po reformie pierwsza faza przyniesie więcej emocji - powiedział niemieckim mediom Rummenigge.



Czytaj także:

Superliga: Kłótnia bogaczy o podział kasy

12 klubów piłkarskich z Europy ogłasza powstanie Superligi

- Nie sądzę, by Superliga przyniosła rozwiązanie ekonomicznych kłopotów klubów związanych z koronawirusem. Lepiej by było, gdyby kluby dały dowód solidarności, pracowały wspólnie, by zrównoważyć koszty i wydatki i uczynić futbol bardziej racjonalnym - uważa prezydent Bayernu.