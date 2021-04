Liga niemiecka. Bayern wygrywa nawet bez Lewandowskiego

Podróż do Lipska bez najlepszego strzelca mogła więc budzić obawy kibiców, ale kontuzjowany Robert Lewandowski mógł ze spokojem patrzeć na to, jak w sobotni wieczór radzą sobie jego koledzy. Na środku ataku zastępował go Eric Maxim Choupo-Moting, akcję bramkową przeprowadzili jednak Joshua Kimmich i Thomas Mueller, a zakończył potężnym uderzeniem Leon Goretzka.

Gospodarze mieli swoje okazje, po przerwie rzucili się do ataku, ale Bayern grał bardzo mądrze, a gdy już dopuścił do strzału, na przeszkodzie stał niezawodny Manuel Neuer.

Po ostatnim gwizdku sędziego Mueller cieszył się tak, jakby Bawarczycy zdobyli już dziewiąty tytuł z rzędu. Trudno się dziwić, siedem punktów przewagi to pokaźna zaliczka, która pozwala się skupić na Lidze Mistrzów. Już w środę pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie z Paris Saint-Germain.

Paryżanie przegrali w sobotę 0:1 ważny mecz z Lille, a Neymarowi puściły nerwy, wdał się w przepychankę z przeciwnikiem i tuż przed końcem obaj zostali ukarani czerwonymi kartkami.