Dariusz Żuraw nie jest już trenerem Lecha

"Trenerze, dziękujemy za zaangażowanie i pracę wykonaną przez dwa lata oraz za piękną europejską przygodę, życzymy powodzenia!" - czytamy na oficjalnym profilu Lecha na Twitterze.

Żuraw był trenerem Lecha od 31 marca 2019 roku - na ławce Lecha zastąpił Adama Nawałkę. Drużynę poprowadził w 72. meczach. Dłużej od niego w klubie z Poznania pracowali tylko Franciszek Smuda, Czesław Michniewicz oraz Mariusz Rumak.

W obecnym sezonie Żuraw wprowadził Lecha do fazy grupowej Ligi Europy, ale wyniki drużyny w Ekstraklasie są rozczarowujące. W ostatniej kolejce Lech przegrał z Cracovią 1:2 (dla Cracovii była to pierwsza ligowa wygrana w 2021 roku). Lech jest obecnie 10. w tabeli z 29 punktami na koncie (na 69 możliwych do zdobycia).

Poznaniacy w 10 ostatnich meczach Ekstraklasy zdobyli tylko 12 punktów. Na siedem kolejek przed końcem sezonu traci 8 "oczek" do trzeciego Rakowa Częstochowa.

Drużyna z Poznania odpadła też z Pucharu Polski po porażce w ćwierćfinale 0:2 z Rakowem Częstochowa.