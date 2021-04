Polak autorem bramki miesiąca dla Liverpoolu

Musiałowski strzelił gola młodym piłkarzom Newcastle po rajdzie, w którym minął pięciu rywali.

17-latek do ekipy z Anfield Road trafił latem 2020 roku z UKS SMS Łódź. W ostatnim czasie, występujący na co dzień w drużynie młodzieżowej Liverpoolu Polak został zaproszony na trening pierwszego zespołu.

Mateusz Musialowski's incredible individual effort is our Goal of the Month for March ???? pic.twitter.com/4NxPyjqmSa