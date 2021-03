Robert Lewandowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Robert Lewandowski został w poniedziałek odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, czyli drugim najważniejszym odznaczeniem cywilnym w Polsce. Wyróżnienie to przyznaje się za „wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki czy sportu”. To pierwsze takie odznaczenie przyznane w tym roku przez prezydenta Dudę.

Lewandowski otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe. - Nasz bohaterze narodowy w sportowym tego słowa znaczeniu, ale nie tylko - zwrócił się do Lewandowskiego po przyznaniu mu odznaczenia prezydent. Duda nazwał także Lewandowskiego "wspaniałym piłkarzem, jednym z najlepszych” na świecie.

- To dla mnie bardzo ważna chwila, wręczyć tak wspaniałemu piłkarzowi, nie tylko polskiemu, ale światowemu, tak wysokie państwowe odznaczenie. W naszym kraju są jeszcze trzy odznaczenia, z tych najwyższych, które są do zdobycia. Jestem przekonany, że zdobędzie pan kolejne, ponieważ wciąż jest pan młodym człowiekiem, wspaniałym sportowcem. Cały czas jest pan na fali wznoszącej - mówił do piłkarza prezydent. - Nie mam wątpliwości, że pańskie cechy osobiści predestynują pana do zwycięstw. To także kwestia wychowania, które zawdzięcza pan, jak każdy z nas, swoim rodzicom. Jest pan człowiekiem niezwykle systematycznym i poukładanym w swojej działalności. Robi to oszałamiające wrażenie. Talent, który niewątpliwie pan ma, się otrzymuje. Drugą sprawą jest jednak to, jak jest on rozwijany. Pod tym względem jest pan w jakimś sensie kwintesencją doskonałości. Pański talent jest przez pana systematycznie rozwijany - podkreślił Andrzej Duda. To nie jest kariera jednego błysku. Pan jest człowiekiem systematycznym, wytrwałej i niezwykle ciężkiej pracy - dodał prezydent.

Prezydent @AndrzejDuda wręczył odznaczenie państwowe - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - @lewy_official, kapitanowi reprezentacji Polski. pic.twitter.com/5is5Kzc98H — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 22, 2021