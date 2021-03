Eliminacje MŚ: Ukraina wywozi punkt z Francji

Francuzi mieli przewagę w meczu, w którym byli zdecydowanymi faworytami. Już w 12. minucie mogli prowadzić 1:0, ale w dogodnej sytuacji Oliver Giroud przestrzelił - relacjonuje Onet.

W 19. minucie prowadzenie Francuzom dał Antoine Griezmann - napastnik Barcelony popisał się efektownym strzałem z narożnika pola bramkowego.

Ukraina, która w pierwszej połowie nie miała okazji do zdobycia gola, w drugiej doprowadziła do wyrównania za sprawą obrońcy Francuzów, Presnela Kimpembe. To od Kimpembe, po strzale Serhija Sydorczuka, odbiła się piłka, zanim wpadła do bramki mistrzów świata.