Jacek Magiera przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski do lat 19 - czytamy w Onecie. Rozstanie byłego trenera Legii z kadrą ma związek z odwołaniem - w związku z pandemią koronawirusa - ME do lat 19. Magiera miał poprowadzić kadrę w eliminacjach do tej imprezy.